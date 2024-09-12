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Регион
12 сентября, 05:54

Смирнов: ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью

Утром 12 сентября в небе над Курской областью была уничтожена украинская ракета. Об этом в своём телеграм-канале сообщил избранный губернатор региона Алексей Смирнов. Есть ли пострадавшие и иные последствия «на земле», не уточняется.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — отметил чиновник.

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами
Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами

Ранее Life.ru писал, что средства ПВО РФ сбили 6 ракет ATACMS, 9 авиабомб Hammer и 57 беспилотников ВСУ. Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику противника в 134 районах.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Мария Любицкая
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