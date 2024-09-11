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11 сентября, 12:29

Шесть хвалёных американских ATACMS уничтожила российская ПВО за сутки

Средства ПВО РФ сбили 6 ракет ATACMS, 9 авиабомб Hammer и 57 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS («атакамс») производства США и девять управляемых авиабомб Hammer («Хаммер»). Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 11 сентября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили установку РСЗО М270 MLRS и цех производства украинских дронов в зоне СВО. Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику противника в 134 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Дарья Нарыкова
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