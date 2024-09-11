Шесть хвалёных американских ATACMS уничтожила российская ПВО за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS («атакамс») производства США и девять управляемых авиабомб Hammer («Хаммер»). Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 11 сентября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.