Шесть хвалёных американских ATACMS уничтожила российская ПВО за сутки
Средства ПВО РФ сбили 6 ракет ATACMS, 9 авиабомб Hammer и 57 беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS («атакамс») производства США и девять управляемых авиабомб Hammer («Хаммер»). Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 11 сентября.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили установку РСЗО М270 MLRS и цех производства украинских дронов в зоне СВО. Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику противника в 134 районах.
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