«Очень плохо кончится»: Рябков пригрозил США уничтожением новых поставок ATACMS
Рябков: Новые поставки американских ракет ATACMS Киеву будут уничтожены
Сергей Рябков. Обложка © VK / МИД России
Все новые поставки американских ракет ATACMS Киеву будут уничтожены. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о том, что США могут разрешить ВСУ использовать их дальнобойное оружие для нанесения ударов по российской территории.
«Как было и с прошлыми поставками вооружений США киевскому режиму, всё это будет уничтожено. А нашим противникам на поле боя будет нанесено поражение. Нет сомнений, что цели, которые они перед собой ставят, не могут быть достигнуты», — сказал Рябков в беседе с RT.
Однако, по его словам, опасности и риски всё равно увеличиваются. Как подчеркнул дипломат, американцы «живут в мире тёмных фантазий и фантомов, которых они сами себе придумали», вроде идеи о том, что нашу страну якобы можно победить на поле боя. Желание обострить ситуацию, считает Рябков, может закончиться для Вашингтона «очень плохо». Он также назвал новым шагом эскалации конфликта намерение Штатов позволить Киеву применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.
В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Также есть сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми сегодня объявят о разрешение ВСУ наносить удары вглубь российской территории ракетами ATACMS. В Кремле уже прокомментировали ситуацию.