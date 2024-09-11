«Очень плохо кончится»: Рябков пригрозил США уничтожением новых поставок ATACMS

Все новые поставки американских ракет ATACMS Киеву будут уничтожены. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о том, что США могут разрешить ВСУ использовать их дальнобойное оружие для нанесения ударов по российской территории.

«Как было и с прошлыми поставками вооружений США киевскому режиму, всё это будет уничтожено. А нашим противникам на поле боя будет нанесено поражение. Нет сомнений, что цели, которые они перед собой ставят, не могут быть достигнуты», — сказал Рябков в беседе с RT.