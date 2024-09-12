Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области планом Киева
Зеленский назвал контрнаступление ВС России под Курском частью плана Киева
Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал контрнаступление российских войск в Курской области украинским планом. В Киеве, по его словам, якобы изначально так и задумывали.
«Россияне начали контрнаступательные действия, всё идёт по нашему, украинскому плану», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области.
Также он добавил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.
Напомним, 10 сентября ВС России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник несёт большие потери. По данным Минобороны, ВСУ отброшены уже из 10 населённых пунктов. Последние новости о ситуации в приграничье читайте на Life.ru.
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