Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области планом Киева

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал контрнаступление российских войск в Курской области украинским планом. В Киеве, по его словам, якобы изначально так и задумывали.

«Россияне начали контрнаступательные действия, всё идёт по нашему, украинскому плану», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области.