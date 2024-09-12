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12 сентября, 17:24

Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области планом Киева

Зеленский назвал контрнаступление ВС России под Курском частью плана Киева

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал контрнаступление российских войск в Курской области украинским планом. В Киеве, по его словам, якобы изначально так и задумывали.

«Россияне начали контрнаступательные действия, всё идёт по нашему, украинскому плану», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области.

Также он добавил, что Киев давно видит скопление войск на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.

Напомним, 10 сентября ВС России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник несёт большие потери. По данным Минобороны, ВСУ отброшены уже из 10 населённых пунктов. Последние новости о ситуации в приграничье читайте на Life.ru.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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