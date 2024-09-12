«За интересы США не хотят умирать»: Военный эксперт оценил настрой ВСУ в Курской области
Полковник Литовкин: Бойцы ВСУ в Курской области понимают, что они пушечное мясо
Боевой дух ВСУ, вторгшихся в приграничные регионы Курской области, уже давно на нуле, они понимают, что для киевской власти являются пушечным мясом. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Как подчеркнул эксперт, киевская власть не скрывает, что хочет как можно дольше удержаться в курском приграничье, ведь они считают это своим чуть ли не самым большим достижением. Благодаря этому Владимир Зеленский с его подчинёнными могут и дальше доить Запад, требуя больше боеприпасов, вооружения и денег, отметил полковник. Однако настрой украинской армии, безусловно, уже давно плохой, и это неудивительно. Литовкин привёл высказывание Владимира Ленина, который считал, что «победа зависит от состояния духа тех, кто проливают кровь на поле боя».
Но вот боевой дух, у тех масс, которых Украина ловит на улицах и отправляет на передовые, естественно, унылый. Они не обладают никаким боевым мастерством, они понимают, что являются пушечным мясом и, что они воют не за интересы Украины. А за интересы США и НАТО умирать никому не хочется.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что военные ВСУ начали резко терять боевой настрой в Курской области. По словам журналиста, те, кто принимал участие в атаке на регион в начале августа, были более подготовленными и мотивированными, чем те, кто пришёл в российское приграничье позже.
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