Боевой дух ВСУ, вторгшихся в приграничные регионы Курской области, уже давно на нуле, они понимают, что для киевской власти являются пушечным мясом. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Как подчеркнул эксперт, киевская власть не скрывает, что хочет как можно дольше удержаться в курском приграничье, ведь они считают это своим чуть ли не самым большим достижением. Благодаря этому Владимир Зеленский с его подчинёнными могут и дальше доить Запад, требуя больше боеприпасов, вооружения и денег, отметил полковник. Однако настрой украинской армии, безусловно, уже давно плохой, и это неудивительно. Литовкин привёл высказывание Владимира Ленина, который считал, что «победа зависит от состояния духа тех, кто проливают кровь на поле боя».