Уже более 100 танков ВСУ сгорело в боях под Курском

За последние сутки ВСУ в результате боёв в Курской области потеряли более 300 военных, а также пять танков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортёров и 13 боевых бронированных машин», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, противник лишился двух артиллерийских орудий, двух инженерных машин разграждения, двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и девяти автомобилей.