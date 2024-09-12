Уже более 100 танков ВСУ сгорело в боях под Курском
Минобороны России: ВСУ потеряли в Курской более 12,5 тысячи военных и 101 танк
За последние сутки ВСУ в результате боёв в Курской области потеряли более 300 военных, а также пять танков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортёров и 13 боевых бронированных машин», — отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, противник лишился двух артиллерийских орудий, двух инженерных машин разграждения, двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и девяти автомобилей.
Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 12500 военных. Также украинские войска лишились 101 танка, 669 боевых бронированных машин, 83 бронетранспортёров (БТР), 42 боевых машин пехоты (БМП), 92 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО, в том числе 7 HIMARS и 5 MLRS американского производства), 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), двух транспортно-заряжающих машин, 24 станций РЭБ, 7 радиолокационных (РЛС) станций контрбатарейной борьбы, 2 РЛС противовоздушной обороны (ПВО), 10 единиц инженерной техники (4 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77.
Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские войска отразили атаку и ведут с противником бои, выдавливая его из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник несёт большие потери. Западные СМИ прямо пишут: проигрыш Киева в приграничье добьёт его надежды на успех. Как заявили в Совбезе, переговоры с Киевом возможны только после изгнания ВСУ из региона.
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