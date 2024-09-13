Уголовное дело по нападению Украины на Курскую область выросло до 200 томов

Продолжается расследование уголовного дела по факту нападения вооружённых формирований Украины на Курскую область. На данный момент в деле насчитывается более 200 томов, сообщил ТАСС подполковник юстиции Дмитрий Горяченков из военных следственных органов СК России.

«Военными следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нападения воинских формирований Украины на Курскую область. В настоящее время в уголовном деле насчитывается уже более 200 томов», — отметил Горяченков.

Это свидетельствует о масштабах расследования и сложности дела, которое продолжает развиваться.