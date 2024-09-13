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13 сентября, 02:08

Уголовное дело по нападению Украины на Курскую область выросло до 200 томов

Продолжается расследование уголовного дела по факту нападения вооружённых формирований Украины на Курскую область. На данный момент в деле насчитывается более 200 томов, сообщил ТАСС подполковник юстиции Дмитрий Горяченков из военных следственных органов СК России.

«Военными следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нападения воинских формирований Украины на Курскую область. В настоящее время в уголовном деле насчитывается уже более 200 томов», — отметил Горяченков.

Это свидетельствует о масштабах расследования и сложности дела, которое продолжает развиваться.

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Ранее стало известно, что украинские войска организовали в Курской области структуры, напоминающие нацистские концлагеря для мирных жителей. В докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника утверждается, что на захваченных боевиками территориях были созданы подобия «концентрационных лагерей».

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Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Кирилл Сосновских
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