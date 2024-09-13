Сводка СВО: ВСУ утратили контроль в Курской области, зачистка Украинска в ДНР, ситуация на 13 сентября Противник бежит из-под Курска, наши бойцы берут Толстый Луг, ВС РФ выдавливают врага под Покровском, потери ВСУ за 13 сентября — в сводке СВО. 12 сентября, 21:04 Военнослужащие диверсионно-разведывательного отряда в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 13 сентября

В Курской области к десяти освобождённым посёлкам добавилось ещё три населённых пункта, утверждают в пабликах. «Гений Сырский положил в Курской области уже четыре бригады. Каждые двое суток он теряет людей и технику, но упорно продолжает загонять ещё», — пишут в соцсетях. Напомним, боевики выбиты из Апанасовки, Бяхова, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября. На курском приграничье противник массово сдаётся в плен. ВС РФ выдавливают врага и с юга, и со стороны посёлка Глушково. Это итоги слаженной работы российских морпехов и группировки войск «Север».

Наши войска, двигаясь вдоль реки Снагость, смогли прорваться в село Толстый Луг и взять под контроль большую его часть. Бои продолжаются, идёт зачистка, сообщают военкоры. Враг пытается удержаться на одном из ключевых логистических пунктов своей группировки — в селе Любимовка. Параллельно идут бои южнее, в районе населённого пункта Дарьино. Эксперты констатируют, что противник на данном фланге утратил инициативу и контроль над ситуацией.

ВСУ подтянули к границе трал, пытаются завести тяжёлую технику. Видео © Telegram / dva_majors

Несмотря на явный провал курской операции, вэсэушники совершают отчаянные попытки прорвать границу России. ВС РФ четыре раза помешали противнику пересечь границу у Нового Пути и Медвежьего. Пока попытки ВСУ изображать яростное нападение похожи на карикатуру. К примеру, на Глушковском участке границы наши военные устроили нацистам прилёт по инженерной машине, которую враг пытался перебросить ближе к границе, пишет канал «Два майора». На данный момент ВСУ проводят ротацию сил в Курской области. Часть выведена в Сумскую область. Новые подразделения не заводятся, пишет канал Condottiero.

Интересна реакция Зеленского на явный провал курской затеи. Фальшивый президент признал контрнаступление русских и заявил, что это якобы «входило в план» Киева. «В чём был план, уже понятно. Оппоненты ждали контрнаступ, просчитывали действия по ударам на других направлениях. Но две попытки в Брянской и Белгородской областях провалились», — комментируют в пабликах.

На курском приграничье не перестаёт показывать свою мощь российская авиация. Наши ребята обстреливают врага управляемыми ракетами «Вихрь» и «Изделие-305». Ранее разведчики установили, что ВСУ пытаются приблизиться к Сумской области. Вероятно, в ближайшее время из-за огромных потерь противник будет вынужден провести ротацию остатков своих войск, пишет канал «Фронтовая птичка». «Располаги» жовто-блакитных террористов бьют также и наши ВКС. Тактическая авиация России Су-34М и Су-24 сбрасывает на пункты дислокации врага КАБы и ФАБ-500 с УПМК. Ракетным ударом уничтожен мост между Покровском и Мирноградом — важная часть логистики укронацистов. По этому мосту шло снабжение ВСУ.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 13 сентября

В ДНР произошёл показательный случай во время зачистки от сил ВСУ населённого пункта Мемрик. Здесь наши ребята подорвали вражеский Abrams. Тактика была такая — бойцы ВС РФ заходили в населённый пункт малыми группами, умело обходя спрятанные блиндажи противника. «Все действия осуществлялись под контролем расчётов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерией группировки, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок», — рассказали в Минобороны.

Наши штурмовики сработали молниеносно, что и обеспечило успех операции. Важно отметить, что вэсэушники быстро сдались в плен. Воякам дали закурить, поесть и выговориться. Похоже, нацисты проигрывают и ещё одну войну — идеологическую. Вэсэушники массово жалуются на то, что в Красноармейске (Покровске) уже почти не осталось местных жителей, которые поддерживали бы режим Зеленского. Все, кто был за хунту, уже покинули населённый пункт. Более того, местное население оказывает всяческую поддержку российским военным.

Самоходная артиллерийская установка «Малка» в зоне СВО. Фото © Telegram / mod_russia

На Покровско-Кураховском направлении Донецкой области российские войска значительно продвинулись. Армия России расширила зону контроля на восточных окрестностях города Украинска, также зафиксированы продвижения в южных кварталах. Увеличена зона контроля ВС РФ и на Невельском выступе, где ВС РФ прошли вперёд на 4–5 километров на 10-километровом участке от Карловки до Красногоровки. Есть продвижение к западу от Новогродовки в сторону Лысовки — прямо на Покровск.

Потери ВСУ на 13 сентября

Минобороны сообщило, что российские военнослужащие разнесли в щепки несколько десятков единиц военной техники врага, среди технических потерь — распиаренный танк Abrams американского производства. Такая тактика крайне важна для целей спецоперации: уничтожение дорогостоящей западной техники ставит Киев перед новой необходимостью падать на колени перед своими кураторами, а там, на Западе, уже накопилась изрядная порция раздражения.

Артиллеристы-десантники уничтожили миномётную секцию ВСУ на правом берегу Днепра. Видео © Telegram / mod_russia

Получили «подарок» и миномётчики ВСУ: их подорвали наши артиллеристы-десантники. Кадры об этом публикует Минобороны. Враг надеялся спрятаться в полуразрушенном здании на правом берегу Днепра. В место дислокации нацистов постоянно подвозились боеприпасы. Именно оттуда враг обстреливал нашу островную зону. Теперь эта точка на карте ВСУ уничтожена. В целом за минувшие сутки противник потерял в боях только в Курской области более 300 человек личного состава, 24 единицы бронетехники, из них — пять танков. В труху разлетелись шесть бронетранспортёров и 13 боевых бронированных машин.

Авторы Антон Плотников