Украинские войска создали подобия нацистских концлагерей для мирных граждан в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

«Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», — говорится в документе.

Мирошник добавил, что туда против воли сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть захваченную киевским режимом территорию. В Суджанском районе вталкивали от 70 до 100 человек, где они подвергались моральному насилию и использовались в пропагандистских сюжетах.