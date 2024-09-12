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12 сентября, 15:03

ВСУ загнали мирных жителей Курской области в подобие нацистских концлагерей, заявили в МИД

Мирошник: ВСУ устроили подобия концлагерей для мирных жителей Курской области

Украинские войска создали подобия нацистских концлагерей для мирных граждан в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

«Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», — говорится в документе.

Мирошник добавил, что туда против воли сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть захваченную киевским режимом территорию. В Суджанском районе вталкивали от 70 до 100 человек, где они подвергались моральному насилию и использовались в пропагандистских сюжетах.

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Напомним, за последние двое суток ВС РФ освободили десять населённых пунктов Курской области. Среди них Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. ВС РФ продолжают гнать бойцов киевского режима взашей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gl0ck

Николай Рюмин
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