Российские расчёты ПТРК сожгли два танка ВСУ в приграничье Курской области

В приграничном районе Курской области российские расчёты ПТРК спалили два танка Вооружённых сил Украины. Солдаты группировки «Север» обнаружили технику противника при разведке дронами, рассказали в Министерстве обороны РФ.

ВС РФ сожгли два украинских танка. Видео © Минобороны РФ

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танкам противника. Двумя точными выстрелами из ПТРК оба танка боевиков ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.