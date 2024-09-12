Российские расчёты ПТРК сожгли два танка ВСУ в приграничье Курской области
В приграничном районе Курской области российские расчёты ПТРК спалили два танка Вооружённых сил Украины. Солдаты группировки «Север» обнаружили технику противника при разведке дронами, рассказали в Министерстве обороны РФ.
ВС РФ сожгли два украинских танка. Видео © Минобороны РФ
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танкам противника. Двумя точными выстрелами из ПТРК оба танка боевиков ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.
Напомним, с начала вторжения в курскую область потери ВСУ превысили 12500 военных. Также украинские войска лишились 101 танка, 669 боевых бронированных машин, 83 бронетранспортёров (БТР), 42 боевых машин пехоты (БМП).
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