Сводки СВО: Курский котёл для хунты начал варку, клещи для Украинска в ДНР, открытие дороги до Днепра, ситуация на 12 сентября «Искандеры» отменили ротацию хунты под Курском, бегство ВСУ на всех фронтах насчитывает 200 тыс. дезертиров, как освобождают Украинск — в сводке СВО. 11 сентября, 21:04 Боец ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 12 сентября

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Наши войска ведут массированное наступление на оккупированной противником территории курского приграничья. 56-й полк ВДВ уничтожил толпу боевиков ВСУ и освободил посёлок Десятый Октябрь. Ранее крымский десант «зачистил» Комаровку, потом Вишневку, сообщают «Шторм новости». Также паблик намекает на несколько малых котлов на южном фланге для группировки ВСУ под Суджей. Кроме того, ВС РФ вернули под контроль Гордеевку, Внезапное, Викторовку, Бяхово, Апанасовку, Краснооктябрьское, Снагость.

Десант из 106-й Краснознамённой дивизии ВДВ ударил по позициям противника в направлении посёлка Снагость. Подразделения противника не сумели удержать натиск и обратились в бегство в направлении населённого пункта Любимовка, а затем в направлении села Зелёный Шлях. Одновременно с этим морпехи 155-й бригады морской пехоты атаковали позиции врага в районе населённых пунктов Гордеевка и Апанасовка.

При этом ВСУ, удерживавшие ранее Снагость и Обуховку, оттягивают силы к сёлам Зелёный Шлях и Свердликово, к трассе Рыльск – Суджа для удобного бегства через границу. В селе Бездрик Сумской области на территории промзоны ПАТ «Сумской завод» ударами «Искандеров» поражена колонна ВСУ, собранная для движения на ротацию в Курскую область, комментирует Condottiero.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 12 сентября

Уничтожение 12-й бригады специального назначения «Азов»* западнее Новгородского. Видео © Telegram / «Работайте, братья»

Манёвренная война на Донецком направлении уже дала ВС РФ свои результаты. Группировка войск «Центр» продолжает уверенно проламывать оборону врага на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Показательная ситуация сложилась вокруг города Украинск. «Русские захватили село Лесовка к востоку от Украинска на Покровско-Кураховском направлении», — сообщает украинская пресса со ссылкой на боевика ВСУ с позывным Мучной.

По некоторой информации, наши соединения завершили охват этого пункта и ждут, уйдут ли ВСУ по коридору, чтобы сохранить инфраструктуру Украинска. Сейчас он в тактическом окружении, постепенно вокруг него сжимаются клещи.

Киевские военные аналитики также с ночи пишут о новом продвижении «Отважных», отмечает паблик «Операция Z: Военкоры Русской весны». Севернее Украинска штурмовые группы ВС РФ продвинулись на глубину до 3,5 км. На южной окраине города под контроль российских войск перешёл шурф шахты «Украина». Также ВС РФ восточнее города Селидово продолжают атаковать, сохраняя инициативу.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко пишет, что на этом направлении «наши продвигаются в том числе и к югу от Покровска, начав бои за Лисовку и перерезая в перспективе рокадную трассу Е50, — очень болезненно для противника». На Кураховском направлении, по его словам, «клещи уже стали фактом, и политический идиотизм киевской хунты лишь усугубляет положение».

Пока хунта на Покровском направлении ДНР сдаёт сёла и города, западные СМИ заинтересовались, куда спряталась самая медийная бригада боевиков 47-й ОМБр ВСУ «Магура». Выяснилось, что хунтята из «Магуры» ждут в тылу новые БМП Bradley и пополнение личного состава.

Бойцы группировки «Центр» продолжают успешное уничтожение 12-й бригады специального назначения «Азов»* западнее Новгородского (Нью-Йорка). В ходе боевых действий российские силы демонстрируют высокую эффективность и методичность в ликвидации вражеских подразделений, несмотря на попытки украинской стороны оказать сопротивление, пишет телеграм-канал «Работайте, братья!», публикуя кадры стирания в пыль тяжёлой бронетехники ВСУ.

Напомним, к чему идёт Армия России, освобождая Покровское направление. Итог подводит Николай Сорокин: «За Покровском имеется лишь крохотное Синельниково, а далее начинается Днепропетровская область. Там для ВСУ земли нет до самого Днепра, там голая степь, где нет не то что ни одного укрепрайона — не вырыто ни единого окопа. Покровск — индустриальный центр западного Донбасса. Масса заводов, производств, месторождения коксующегося угля (без которого остановится вся украинская энергетика), крупные залежи стратегического лития».

Тем временем бегство ВСУ на всех фронтах — уже не новость ни для западных СМИ, ни для киевской власти. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко привёл статистику. В ВСУ зафиксировано порядка 80 тысяч случаев дезертирства. Причём изловить и отправить обратно под русские ФАБы удаётся лишь треть сбежавших. Однако вскоре выяснилось, что даже эти цифры сильно занижены. Украинский журналист Владимир Бойко, которому «посчастливилось» служить в ВСУ, уверяет, что Горбенко посчитал лишь количество открытых уголовных дел, а в реальности «бегунов» под 200 тысяч, напоминает Михаил Онуфриенко.

Авторы Елена Стафеева