Потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 12 тысяч военнослужащих

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей», — отметили в ведомстве.

В общей сложности за время боёв в регионе формирования ВСУ потеряли свыше 12 200 военных, а также 96 танков, 42 боевые машины пехоты (БМП), 77 бронетранспортёров и 656 боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 401 автомобиля, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе М142 HIMARS и пяти американских М270 MLRS, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), двух транспортно-заряжающих машин. Также украинская армия осталась без 22 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), семи радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, двух РЛС противовоздушной обороны (ПВО), восьми единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и установка разминирования УР-77.