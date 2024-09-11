ВС РФ отразили контратаку у курской Апанасовки и взяли в плен десять солдат ВСУ
ВС РФ отразили контратаку ВСУ в направлении Апанасовки Курской области, сообщило Минобороны. В приграничье работают боцйы группировки войск «Север», за сутки противник потеряли из-за них до 30 военнослужащих.
«Также сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка... Десять военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.
А российская авиация нанесла поражение 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.
Кроме того, досталось иностранным наёмникам и резервам 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ахтырка, Белополье, Битица, Глухов, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Радянское, Россоши, Раки и Ямполь Сумской области.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. Всего за ночь наши бойцы прошли 150 квадратных километров. Сообщалось, что уже освобождено десять населённых пунктов.
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