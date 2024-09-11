ВС РФ отразили контратаку ВСУ в направлении Апанасовки Курской области, сообщило Минобороны. В приграничье работают боцйы группировки войск «Север», за сутки противник потеряли из-за них до 30 военнослужащих.

«Также сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка... Десять военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

А российская авиация нанесла поражение 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.