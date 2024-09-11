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11 сентября, 13:08

Морпехи ликвидировали группу мотопехоты ВСУ в ходе контрнаступления под Курском

РИАН: Морпехи уничтожили группу штурмовиков ВСУ у села Гордеевка Курской области

Российские морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировали группу украинских солдат в районе села Гордеевка Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населённого пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-й отдельной мехбригаде ВСУ», — сказал собеседник агентства.

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Алаудинов: ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов в Курской области

Сколько конкретно было уничтожено бойцов ВСУ, он не уточнил.

Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. За минувшую ночь наши бойцы освободили и начали зачистку населённых пунктов Снагость и Апанасовка Курской области. Также за ночь были зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь — ВСУ в них нет.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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