Российские морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировали группу украинских солдат в районе села Гордеевка Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населённого пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-й отдельной мехбригаде ВСУ», — сказал собеседник агентства.