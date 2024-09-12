Мир окажется на пути к выздоровлению, когда западные страны прекратят многомиллиардные финансовые вливания во Владимира Зеленского, которого украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук назвал «политическим Франкенштейном». Это мнение он озвучил в интервью интернет-изданию EurAsia Daily, выразив уверенность в том, что глава киевского режима удерживается на политической арене лишь благодаря помощи коллективного Запада.

Политик отметил, что для большинства украинцев бывший комик уже стал «политическим трупом», и без финансовой поддержки извне он бы давно исчез с политической карты.

«...Зеленский — это политический Франкенштейн, которого оживляют западные вливания...», — добавил политик, подчёркивая, что как только эти средства прекратятся, мир начнёт восстанавливаться.

По мнению Медведчука, мировая ситуация подошла к переломному моменту, после которого изменения коснутся не только Украины, но также США, Евросоюза и других крупных держав.