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12 сентября, 20:19

Медведчук назвал Зеленского «политическим Франкенштейном»

Медведчук: Западные деньги сделали Зеленского «политическим Франкенштейном»

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Обложка © Telegram / Виктор Медведчук

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Обложка © Telegram / Виктор Медведчук

Мир окажется на пути к выздоровлению, когда западные страны прекратят многомиллиардные финансовые вливания во Владимира Зеленского, которого украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук назвал «политическим Франкенштейном». Это мнение он озвучил в интервью интернет-изданию EurAsia Daily, выразив уверенность в том, что глава киевского режима удерживается на политической арене лишь благодаря помощи коллективного Запада.

Политик отметил, что для большинства украинцев бывший комик уже стал «политическим трупом», и без финансовой поддержки извне он бы давно исчез с политической карты.

«...Зеленский — это политический Франкенштейн, которого оживляют западные вливания...», — добавил политик, подчёркивая, что как только эти средства прекратятся, мир начнёт восстанавливаться.

По мнению Медведчука, мировая ситуация подошла к переломному моменту, после которого изменения коснутся не только Украины, но также США, Евросоюза и других крупных держав.

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Ранее Владимир Зеленский в интервью бразильской газете Metrópoles назвал мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине деструктивным и обвинил эти страны в согласовании предложений с Москвой. По его словам, попытки мирного урегулирования представляют собой «театр», а власти Бразилии, по мнению Киева, ведут пророссийскую политику и недостаточно поддерживают победу Украины.

Кирилл Сосновских
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