Медведчук назвал Зеленского «политическим Франкенштейном»
Медведчук: Западные деньги сделали Зеленского «политическим Франкенштейном»
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Обложка © Telegram / Виктор Медведчук
Мир окажется на пути к выздоровлению, когда западные страны прекратят многомиллиардные финансовые вливания во Владимира Зеленского, которого украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук назвал «политическим Франкенштейном». Это мнение он озвучил в интервью интернет-изданию EurAsia Daily, выразив уверенность в том, что глава киевского режима удерживается на политической арене лишь благодаря помощи коллективного Запада.
Политик отметил, что для большинства украинцев бывший комик уже стал «политическим трупом», и без финансовой поддержки извне он бы давно исчез с политической карты.
«...Зеленский — это политический Франкенштейн, которого оживляют западные вливания...», — добавил политик, подчёркивая, что как только эти средства прекратятся, мир начнёт восстанавливаться.
По мнению Медведчука, мировая ситуация подошла к переломному моменту, после которого изменения коснутся не только Украины, но также США, Евросоюза и других крупных держав.
Ранее Владимир Зеленский в интервью бразильской газете Metrópoles назвал мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине деструктивным и обвинил эти страны в согласовании предложений с Москвой. По его словам, попытки мирного урегулирования представляют собой «театр», а власти Бразилии, по мнению Киева, ведут пророссийскую политику и недостаточно поддерживают победу Украины.