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12 сентября, 09:31

«Мы не дураки»: Зеленский отмахнулся от мирного плана Бразилии и Китая

Зеленский раскритиковал и назвал «деструктивным» мирный план Бразилии и Китая

Мирный план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта является деструктивным политическим заявлением. Так о предложении отозвался Владимир Зеленский в интервью бразильской газете Metrópoles.

«Я говорил Луле (президенту Бразилии — Прим. Life.ru), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине?» — заявил главарь киевского режима.

Зеленский считает, что Китай и Бразилия согласовывали с Москвой свои мирные предложения. Он назвал попытки урегулировать конфликт театром. По мнению Киева, бразильские власти являются «пророссийскими» и недостаточно делают для украинской «победы».

Зеленский усомнился в существовании «мирного плана» Шольца
Зеленский усомнился в существовании «мирного плана» Шольца

Недавно Зеленский уже отмахивался от китайского мирного плана. Главарь киевского режима считает предложение Пекина «просто политическим заявлением». Напомним, сценарий Китая подразумевает остановку боевых действий и создание границ по линии боевого соприкосновения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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