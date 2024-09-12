«Мы не дураки»: Зеленский отмахнулся от мирного плана Бразилии и Китая

Мирный план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта является деструктивным политическим заявлением. Так о предложении отозвался Владимир Зеленский в интервью бразильской газете Metrópoles.

«Я говорил Луле (президенту Бразилии — Прим. Life.ru), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине?» — заявил главарь киевского режима.

Зеленский считает, что Китай и Бразилия согласовывали с Москвой свои мирные предложения. Он назвал попытки урегулировать конфликт театром. По мнению Киева, бразильские власти являются «пророссийскими» и недостаточно делают для украинской «победы».