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28 августа, 00:07

Зеленский назвал мирный план Китая «просто политическим заявлением»

Предложенный Пекином план по урегулированию украинского кризиса является просто политическим заявлением. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.

В интервью газеты O Globo с бывшим актёром разговор зашёл за отказ Бразилии присоединяться к украинскому «мирному плану». Зеленский отметил, что Бразилия и её президент Лула да Силва не согласились приехать на конференцию в Бюргенштоке, которая состоялась 15-16 июня. Однако план КНР они поддержали.

«Премьер-министр Индии [Нарендра] Моди был здесь [в Киеве] два дня назад и спросил моё мнение о китайском плане. И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление <...>», — заявил Зеленский.

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Артур Лапсаков
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