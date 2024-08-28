Зеленский заговорил о диалоге с Россией за два месяца до выборов в США
Зеленский: Украинский кризис закончится диалогом, и Киеву нужны сильные позиции
Владимир Зеленский сделал очередной прогноз о завершении украинского кризиса. Черту под вооружённым конфликтом подведут мирные переговоры Москвы и Киева, заявил он на пресс-конференции.
«Всё закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — отметил отставной актёр 27 августа.
А тем временем украинская верхушка начала готовить почву для нового витка переговоров с Россией, которые Киев хочет провести до президентских выборов в США. Впрочем, планам Незалежной не суждено сбыться после вылазки ВСУ в Курскую область, утверждают в Кремле. Напомним, что от рук боевиков пострадали свыше 200 жителей региона.
Flickr / President Of Ukraine