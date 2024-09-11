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11 сентября, 16:33

Зеленский усомнился в существовании «мирного плана» Шольца

Киеву ничего не известно о «мирном плане» решения конфликта на Украине, который предлагает канцлер ФРГ Олаф Шольц. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский, его слова передаёт украинское издание «Страна».

«Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует», — прокомментировал Зеленский.

Шольц заявил о необходимости конференции по конфликту на Украине с участием РФ
Шольц заявил о необходимости конференции по конфликту на Украине с участием РФ

Напомним, ранее канцлер заявил, что пришло время для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. По его словам, странам пора «перейти от нынешней ситуации войны к миру», и сделать это необходимо достаточно быстро. Согласно его предложению, Россия сохранит территории, которые сейчас контролирует. При этом официального подтверждения из Берлина пока не было. В Кремле оценили «мирный план» политика и его желание расследовать подрыв «Севпотоков».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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