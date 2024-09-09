В Кремле оценили «мирный план» Шольца и желание расследовать подрыв «Севпотоков»

В Кремле согласны с канцлером ФРГ Олафом Шольцем насчёт того, что террористическая диверсия на «Северных потоках» должна быть расследована. Что касается появившихся в западных СМИ сообщениях о том, что у главы Германии есть свой план мирного урегулирования по Украине, то в российском руководстве об этом слышали и хоть детали этой инициативы неизвестны, заранее такие предложения власти РФ не отметают. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы согласны [с канцлером ФРГ Олафом Шольцем], что теракт и диверсия в отношении «Северных потоков» должна быть тщательно расследована, несмотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношение к этой истории, замять дело. Ни в коем случае нельзя позволить этому случиться. Здесь мы согласны с канцлером ФРГ», — прокомментировал соответствующий вопрос Песков.

Также официальный представитель Кремля прояснил ситуацию с мирной инициативой Шольца, о которой пишут в западной прессе. По его словам, в этом вопросе нужно понимать детали, но заранее российские власти такие предложения отметать не станут.

«Знаем не более, чем сообщили в СМИ — якобы ведётся подготовка плана, но о деталях мы не знаем. Как вам известно, мы заранее не отмахиваемся от подобных предложений, но в этом вопросе нужно понимать, о чём идёт речь», — прояснил позицию Кремля пресс-секретарь президента РФ.