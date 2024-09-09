В Кремле оценили «мирный план» Шольца и желание расследовать подрыв «Севпотоков»
Песков: В Кремле знают о «мирном плане» Шольца пока только из СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле согласны с канцлером ФРГ Олафом Шольцем насчёт того, что террористическая диверсия на «Северных потоках» должна быть расследована. Что касается появившихся в западных СМИ сообщениях о том, что у главы Германии есть свой план мирного урегулирования по Украине, то в российском руководстве об этом слышали и хоть детали этой инициативы неизвестны, заранее такие предложения власти РФ не отметают. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы согласны [с канцлером ФРГ Олафом Шольцем], что теракт и диверсия в отношении «Северных потоков» должна быть тщательно расследована, несмотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношение к этой истории, замять дело. Ни в коем случае нельзя позволить этому случиться. Здесь мы согласны с канцлером ФРГ», — прокомментировал соответствующий вопрос Песков.
Также официальный представитель Кремля прояснил ситуацию с мирной инициативой Шольца, о которой пишут в западной прессе. По его словам, в этом вопросе нужно понимать детали, но заранее российские власти такие предложения отметать не станут.
«Знаем не более, чем сообщили в СМИ — якобы ведётся подготовка плана, но о деталях мы не знаем. Как вам известно, мы заранее не отмахиваемся от подобных предложений, но в этом вопросе нужно понимать, о чём идёт речь», — прояснил позицию Кремля пресс-секретарь президента РФ.
Он добавил, что на текущий момент очертаний мирного урегулирования украинского конфликта не прослеживается. При этом звучат разные заявления из стран Европы, но в государстве, которое «дирижирует» этим процессом, управляя так называемым коллективным Западом, на этот счёт ничего не говорят, напомнил Песков.
Напомним, вчера Олаф Шольц заявил, что пришло время уладить украинский конфликт дипломатически. Глава ФРГ заявил, что сторонам кризиса нужно перейти от войны миру и как можно скорее. Также он подчеркнул, что новый мирный саммит должен проходить с участием Российской Федерации. После этого в западных СМИ появились сообщения о том, что Шольц готовит нечто вроде новых Минских соглашений. Они, вероятно, будут предполагать и признание за Москвой территорий, которые Киев считает своими. В тот же день он пообещал довести расследование о подрыве «Севпотоков» до конца и наказать виновных.