Канцлер Германии Олаф Шольц несёт прямую ответственность за разжигание украинского кризиса, втягивание немецкого народа в спонсирование киевского режима и многочисленные жертвы, павшие от поставленного ВСУ оружия. За всё это политик должен покаяться перед Россией и её народом, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Таким образом парламентарий от Республики Крым отреагировал на слова главы немецкого кабмина о необходимости начать дискуссии для скорейшего урегулирования боевых действий. Народный избранник подчеркнул, что после обстрелов мирных городов РФ ни о какой дипломатии речи быть не может, и режиму Владимира Зеленского остаётся лишь капитулировать.