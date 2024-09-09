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9 сентября, 01:12

«Стоит покаяться»: Шольц наткнулся на неудобную правду после попытки заделаться миротворцем

Шеремет призвал Шольца к покаянию перед РФ за разжигание украинского кризиса

Канцлер Германии Олаф Шольц несёт прямую ответственность за разжигание украинского кризиса, втягивание немецкого народа в спонсирование киевского режима и многочисленные жертвы, павшие от поставленного ВСУ оружия. За всё это политик должен покаяться перед Россией и её народом, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Таким образом парламентарий от Республики Крым отреагировал на слова главы немецкого кабмина о необходимости начать дискуссии для скорейшего урегулирования боевых действий. Народный избранник подчеркнул, что после обстрелов мирных городов РФ ни о какой дипломатии речи быть не может, и режиму Владимира Зеленского остаётся лишь капитулировать.

«А вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и её народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине. Покаяться перед жертвами, которые погибли от немецкого оружия», — поделился Шеремет с РИА «Новости».

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Канцлер Нехаммер заявил о готовности Австрии принять переговоры по Украине

Канцлер Германии намекнул на переговоры по Украине в интервью телеканалу ZDF 8 сентября. Шольцу даже может достаться роль посредника между Москвой и Киевом, считают в Незалежной. Россия готова к диалогу, отмечали в Кремле, но СВО продолжится до выполнения её целей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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