Канцлер Нехаммер заявил о готовности Австрии принять переговоры по Украине

Австрия готова стать площадкой для переговоров и мирного урегулирования украинского конфликта, заявил канцлер Карл Нехаммер в соцсети Х . По словам политика, Вена приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об открытости Москвы для диалога.

«Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и послужить в качестве места для переговоров, будучи принимающей ОБСЕ страной», — написал политик.

Напомним, что этим летом президент Владимир Путин огласил чёткие условия для старта мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официальной забыть о вступлении в НАТО и прочие военные альянсы. Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), Владимир Путин отметил, что основой диалога могут стать достигнутые в Стамбуле договорённости.