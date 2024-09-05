Путин: Основой переговоров с Киевом могут стать принятые в Стамбуле документы

На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и представители правительства в Киеве согласовали практически все параметры возможного мирного соглашения. Об этом президент Владимир Путин напомнил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Более того, руководитель переговорной делегации, он завизировал эти договоренности, виза-то стоит. Но потом приехал господин Джонсон и, как известно, дал указание воевать до последнего украинца с целью добиться стратегического поражения России», — рассказал российский лидер.

Если бы украинские власти исполняли то, о чём стороны изначально договорились, боевые действия бы давно завершились, считает Владимир Путин. Он добавил, что Россия со своей стороны никогда не отказывалась от переговорного процесса, но «не на основе эфемерных требований, а на основе договоренностей в Стамбуле».