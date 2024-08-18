Лукашенко согласился с Путиным и призвал "развернуть тетрадку" со Стамбульскими соглашениями Лукашенко: Переговоры по Украине нужно начинать с того, что было в Стамбуле 18 августа, 10:22 Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Мирные переговоры по Украине необходимо продолжать, руководствуясь теми положениями, которые легли в основу ранее обсуждаемого Стамбульского соглашения. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, озвучивший своё мнение в интервью на телеканале "Россия-1".

"Если сесть за стол переговоров, сразу вопрос: <…> с чего начать? Он [президент РФ Владимир Путин] правильно, от земли, умно предложил — давайте начнём с того, на чём закончили в Стамбуле. Давайте развернём эту тетрадку, где подписались, фактически парафировали переговорщики, руководители с вашей стороны", — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сейчас "на земле изменилась ситуация", учитывая территориальные перемены на Украине. По словам президента Белоруссии, именно стамбульские договорённости должны стать отправной точкой в новых мирных переговорах и на фоне изменившихся границ.

Напомним, что в середине июня президент РФ Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официальной отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие.

Авторы Татьяна Миссуми