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15 августа, 14:12

Лукашенко: Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку

Лукашенко: В США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта

Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокопоставленные чиновники в США заинтересованы в гибели как можно большего числа россиян и украинцев. Поэтому он призвал сесть за стол переговоров и завершить конфликт, который никому, кроме Запада, не нужен.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (Западу). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русскиепускай в этом котле все подохнут", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

Он добавил, что такие разговоры ведут высокопоставленные лица в США.

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Ранее Лукашенко уже несколько раз призывал к мирным переговорам, напоминая Украине, что в обратном случае она может прекратить существование. Белорусский лидер также заявил о готовности Минска помочь в налаживании диалога. При этом Лукашенко также пригрозил мгновенным ответом, если агрессия будет направлена на Белоруссию.

Александра Вишнякова
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