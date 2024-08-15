Лукашенко: Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку
Лукашенко: В США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта
Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокопоставленные чиновники в США заинтересованы в гибели как можно большего числа россиян и украинцев. Поэтому он призвал сесть за стол переговоров и завершить конфликт, который никому, кроме Запада, не нужен.
"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (Западу). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
Он добавил, что такие разговоры ведут высокопоставленные лица в США.
Ранее Лукашенко уже несколько раз призывал к мирным переговорам, напоминая Украине, что в обратном случае она может прекратить существование. Белорусский лидер также заявил о готовности Минска помочь в налаживании диалога. При этом Лукашенко также пригрозил мгновенным ответом, если агрессия будет направлена на Белоруссию.