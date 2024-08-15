Лукашенко: Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокопоставленные чиновники в США заинтересованы в гибели как можно большего числа россиян и украинцев. Поэтому он призвал сесть за стол переговоров и завершить конфликт, который никому, кроме Запада, не нужен.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (Западу). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".