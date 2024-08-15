Лукашенко объявил единственное условие для применения ядерного оружия
Лукашенко: Белоруссия не применит ядерное оружие, пока не нарушат её границы
Белоруссия не собирается применять тактическое ядерное оружие (ТЯО), пока враг не пересечёт границу Союзного государства. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1", фрагменты которого публикует агентство БелТА.
"Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего Союзного государства", — указал глава Белоруссии.
Лукашенко считает, что по периметру Белоруссии и России "уже понажимали "красные эти кнопки", осталось только "самую красную" нажать".
Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. На такой шаг белорусский лидер пошёл на фоне вылазки украинских войск в приграничные районы Курской области. По словам Лукашенко, накануне над республикой и РФ было сбито около десяти беспилотников ВСУ. Белорусский лидер пояснил, что сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват. В Минобороны Белоруссии считают, что Киев хочет вовлечь республику в конфликт.
Life.ru