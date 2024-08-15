Лукашенко объявил единственное условие для применения ядерного оружия

Белоруссия не собирается применять тактическое ядерное оружие (ТЯО), пока враг не пересечёт границу Союзного государства. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1", фрагменты которого публикует агентство БелТА.

"Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего Союзного государства", — указал глава Белоруссии.