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15 августа, 12:51

Лукашенко обещал мгновенный ответ на нарушение границ Белоруссии

Белоруссия даст мгновенный ответ на агрессию в свой адрес, но пускать в ход тактическое ядерное оружие не будет, если в страну никто не вторгнется. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", фрагменты которого публикует агентство БелТА.

"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на неё, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также заметил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии перебросит на защиту соседа подразделения свих ВС.

Лукашенко поедет лично решать проблемы у границы с Украиной
Лукашенко поедет лично решать проблемы у границы с Украиной

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику к границам с Украиной. На такой шаг белорусский лидер пошёл на фоне вылазки ВСУ в приграничные районы Курской области. По его словам, накануне над республикой и РФ было сбито около десяти беспилотников ВСУ. Лукашенко пояснил, что сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват.

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Андрей Бражников
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