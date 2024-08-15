Лукашенко обещал мгновенный ответ на нарушение границ Белоруссии

Белоруссия даст мгновенный ответ на агрессию в свой адрес, но пускать в ход тактическое ядерное оружие не будет, если в страну никто не вторгнется. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", фрагменты которого публикует агентство БелТА.

"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на неё, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также заметил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии перебросит на защиту соседа подразделения свих ВС.