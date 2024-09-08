В Киеве прочат Шольцу роль посредника на переговорах с Россией Экс-посол Украины в ФРГ Мельник: Шольц может быть посредником в переговорах с РФ 8 сентября, 13:01 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц вполне подошёл бы на роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом. Своим мнением украинский чиновник поделился в интервью Berliner Zeitung.

«Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры с Путиным. В конце концов, у Германии по-прежнему есть посольство в Москве», — сказал Мельник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Москва и Киев согласовали практически все параметры возможного мирного соглашения. Глава государства уверен, что при реализации договора огонь прекратился бы уже давно. По словам Путина, основой возможного перемирия могут стать как раз те договорённости.

Авторы Татьяна Миссуми