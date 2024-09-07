Слуцкий призвал Зеленского последовать мирному плану Путина
Владимир Зеленский должен подтвердить свои намерения о завершении конфликта на Украине. Как считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в качестве доказательств своих слов глава киевского режима должен последовать мирному плану президента России Владимира Путина.
Слуцкий считает, что для подтверждения намерений о завершении конфликта Зеленскому нужно следовать мирному плану Путина и отменить запрет на переговоры с Москвой. Вместе с этим депутат считает, что стоит вернуться к базису стамбульских договорённостей с учётом признания Киевом новых территориальных реалий.
«Очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО. Победа России неизбежна», — подчеркнул Слуцкий в телеграм-канале.
Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал Запад принять меры и завершить конфликт на Украине уже этой осенью. Вместе с тем он заявил о необходимости восстановить надёжный международный порядок безопасности. Однако идея о скором завершении конфликта не мешает Зеленскому клянчить очередное вооружение. В Германии он запросил ракеты, чтобы атаковать российские территории.
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