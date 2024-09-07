Владимир Зеленский должен подтвердить свои намерения о завершении конфликта на Украине. Как считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в качестве доказательств своих слов глава киевского режима должен последовать мирному плану президента России Владимира Путина.

Слуцкий считает, что для подтверждения намерений о завершении конфликта Зеленскому нужно следовать мирному плану Путина и отменить запрет на переговоры с Москвой. Вместе с этим депутат считает, что стоит вернуться к базису стамбульских договорённостей с учётом признания Киевом новых территориальных реалий.