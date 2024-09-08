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8 сентября, 17:01

«Настал момент»: Шольц намекнул на переговоры по Украине

Шольц: Настал момент для дискуссии о завершении конфликта на Украине

Настало время для дискуссий о решении вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик также напомнил, что западные союзники и Киев хотят провести ещё один «мирный саммит», на котором планируется участие России.

«Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется на данный момент», — сказал он в беседе с телеканалом ZDF.

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Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц вполне подошёл бы на роль посредника в переговорном процессе между Москвой и Киевом. По его мнению, немецкий политик мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
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