Шольц пообещал неминуемое наказание ответственным за подрыв «Севпотоков»

Диверсия на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» непременно должна быть расследована, а ответственные за саботаж — понести справедливую ответственность. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко [в расследовании], о чём сообщалось в СМИ», — сказал глава ФРГ.