Шольц пообещал неминуемое наказание ответственным за подрыв «Севпотоков»
Диверсия на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» непременно должна быть расследована, а ответственные за саботаж — понести справедливую ответственность. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко [в расследовании], о чём сообщалось в СМИ», — сказал глава ФРГ.
Шольц добавил, власти Германии выступают за открытое расследование. А ещё он пообещал, что будет сделано возможно для того, чтобы виновные в подрыве были наказаны.
По многим оценкам, Германия является самой пострадавшей от подрыва «Севпотоков» страной, но попытки расследования диверсии долгое время не приносили никаких результатов, а польские партнёры по ЕС и вовсе отказались содействовать немецким следователям. Тем не менее в середине августа Генеральная прокуратура ФРГ выписала ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к диверсии. Киев отреагировал, заявив, что не обладал соответствующими ресурсами, но звучит это сомнительно. После этого бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ отметил, что диверсия была проведена совместными усилиями Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды. Поляки в этом тандеме обеспечивали логистику.
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