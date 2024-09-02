Дуда открестился от Зеленского и раскритиковал идею «Северных потоков»

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на заявление ветерана немецкой разведки Августа Ханнинга о его якобы договорённости с Владимиром Зеленским по диверсии на «Северных потоках». Политик счёл обвинения в свой адрес полной чушью, попутно сочинив версию о некой игре Германии и России.

«Я воспринял эти заявления как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. Но с другой стороны, в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведётся вместе с россиянами. Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника», — допустил польский лидер в эфире канала Republika.