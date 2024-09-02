Дуда открестился от Зеленского и раскритиковал идею «Северных потоков»
Дуда счёл абсурдом попытки обвинить его в сговоре с Зеленским по «Севпотокам»
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на заявление ветерана немецкой разведки Августа Ханнинга о его якобы договорённости с Владимиром Зеленским по диверсии на «Северных потоках». Политик счёл обвинения в свой адрес полной чушью, попутно сочинив версию о некой игре Германии и России.
«Я воспринял эти заявления как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. Но с другой стороны, в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведётся вместе с россиянами. Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника», — допустил польский лидер в эфире канала Republika.
Оставшуюся часть интервью Дуда посвятил критике взорванных топливных магистралей. По словам президента, выгодополучателями от «Северных потоков» были лишь Москва и Берлин: первая выстраивала «газовую гегемонию», а вторая контролировала потоки сырья, минуя Центральную Европу. В связи с этим, считает политик, проект давал региону не энергетическую безопасность, а энергетическую опасность.
Напомним, что в середине августа Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который мог осуществить диверсию на газопроводах. Киев тотчас же попытался отвести от себя подозрения, посетовав на нехватку ресурсов для такой операции. Пазл сложился лишь после заявление экс-директора Федеральной разведывательной службы Германии, который назвал подрыв «Севпотоков» совместной работой Зеленского и Дуды, где Польша как раз и оказывала энергетическим террористам логистическую помощь.
Flickr / President Of Ukraine