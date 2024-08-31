В Турции заявили о сговоре четырёх стран ради подрыва «Северных потоков»
Aydnlk: "Северные потоки" взорваны при сотрудничестве США, Украины, Польши и ФРГ
Место подрывов «Северных потоков». Обложка © forsvaret.dk
Подрыв «Северных потоков» был организован при сотрудничестве и с ведома США, Украины, Германии и Польши. С таким утверждением выступила турецкая газета Aydınlık. В материале указывается, что об этом говорят все факты.
«Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замёрзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается», — добавило издание.
США с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа в Европу, навязывая свой дорогой сланцевый газ. Газета отметила, что диверсия не могла быть организована без вмешательства могущественных государств.
Напомним, потоки были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе не стали подключать РФ к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Также ранее Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго до этого он «почему-то» решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернулся на родину.