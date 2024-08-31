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31 августа, 11:36

В Турции заявили о сговоре четырёх стран ради подрыва «Северных потоков»

Aydnlk: "Северные потоки" взорваны при сотрудничестве США, Украины, Польши и ФРГ

Место подрывов «Северных потоков». Обложка © forsvaret.dk

Место подрывов «Северных потоков». Обложка © forsvaret.dk

Подрыв «Северных потоков» был организован при сотрудничестве и с ведома США, Украины, Германии и Польши. С таким утверждением выступила турецкая газета Aydınlık. В материале указывается, что об этом говорят все факты.

«Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замёрзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается», — добавило издание.

США с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа в Европу, навязывая свой дорогой сланцевый газ. Газета отметила, что диверсия не могла быть организована без вмешательства могущественных государств.

В Венгрии подрыв «Северных потоков» назвали актом государственного терроризма
В Венгрии подрыв «Северных потоков» назвали актом государственного терроризма

Напомним, потоки были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе не стали подключать РФ к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Также ранее Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго до этого он «почему-то» решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернулся на родину.

Николай Рюмин
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