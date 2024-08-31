Подрыв «Северных потоков» был организован при сотрудничестве и с ведома США, Украины, Германии и Польши. С таким утверждением выступила турецкая газета Aydınlık. В материале указывается, что об этом говорят все факты.

«Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замёрзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается», — добавило издание.