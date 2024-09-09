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9 сентября, 08:33

В Германии слили «мирный план» Шольца по Украине с передачей России земель

La Repubblica: Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине

Свой собственный план мирного урегулирования на Украине готовит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он создаёт, так называемые, новые Минские соглашения. Они, возможно, не будут исключать передачу Москве части украинских территорий, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии.

По данным издания, канцлер решил «разыграть украинскую карту» после того, как неудачно выступил на региональных и европейских выборах. Шольц планирует укрепить собственные позиции. К поиску путей завершения конфликта его также подталкивают в оппозиционном Христианско-демократическом союзе.

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Ранее канцлер заявил, что настало время для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. По его словам, странам пора «перейти от нынешней ситуации войны к миру» и сделать это необходимо достаточно быстро. Также Шольц считает нудным провести новый саммит с обязательным участием России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Афонина
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