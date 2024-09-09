В Германии слили «мирный план» Шольца по Украине с передачей России земель

Свой собственный план мирного урегулирования на Украине готовит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он создаёт, так называемые, новые Минские соглашения. Они, возможно, не будут исключать передачу Москве части украинских территорий, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии.

По данным издания, канцлер решил «разыграть украинскую карту» после того, как неудачно выступил на региональных и европейских выборах. Шольц планирует укрепить собственные позиции. К поиску путей завершения конфликта его также подталкивают в оппозиционном Христианско-демократическом союзе.