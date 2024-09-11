Шольц заявил о необходимости конференции по конфликту на Украине с участием РФ

По вопросу урегулирования конфликта на Украине следует провести ещё одну конференцию, однако с участием России. С таким заявлением в ходе дебатов по бюджету в Бундестаге выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

«И я скажу это снова. Сейчас тот момент, сейчас то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют. И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский — прим. Life.ru] говорит, и я повторю это ещё раз, что нам нужна ещё одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — сказал Шольц.