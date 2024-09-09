В кабмине ФРГ раскрыли условие для разговора Путина и Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонится с президентом России Владимиром Путиным, когда будет уверен, что для этого настало подходящее время. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Я могу сказать, что Шольц несколько раз говорил о том, что даже после начала конфликта он неоднократно звонил Путину и будет продолжать делать это в будущем. Поэтому если канцлер ФРГ сочтёт этот разговор подходящим в какой-то момент, то он не побоится позвонить российскому лидеру», — отметил представитель правительства Германии, передаёт N-tv.

Он также обронил пару слов о возможном участии России в предстоящем «саммите мира». Политик отметил, что сейчас рано об этом говорить, так как дата и место проведения мероприятия пока не определены.