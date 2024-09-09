В кабмине ФРГ раскрыли условие для разговора Путина и Шольца
Кабмин ФРГ: Шольц переговорит Путиным, когда придёт подходящее время
Канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонится с президентом России Владимиром Путиным, когда будет уверен, что для этого настало подходящее время. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
«Я могу сказать, что Шольц несколько раз говорил о том, что даже после начала конфликта он неоднократно звонил Путину и будет продолжать делать это в будущем. Поэтому если канцлер ФРГ сочтёт этот разговор подходящим в какой-то момент, то он не побоится позвонить российскому лидеру», — отметил представитель правительства Германии, передаёт N-tv.
Он также обронил пару слов о возможном участии России в предстоящем «саммите мира». Политик отметил, что сейчас рано об этом говорить, так как дата и место проведения мероприятия пока не определены.
Ранее канцлер заявил, что пришло время для урегулирования вооружённого конфликта на Украине. По его словам, странам пора «перейти от нынешней ситуации войны к миру» и сделать это необходимо достаточно быстро. Также Шольц считает нужным провести новый саммит с обязательным участием России. В Кремле оценили «мирный план» политика и его желание расследовать подрыв «Севпотоков».
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