Зеленский ищет способы заманить Россию на второй «саммит мира»
Зеленский снова признал планы пригласить Россию на второй «саммит мира» в ноябре
Украина хочет, чтобы вторая «мирная конференция» прошла в ноябре. Но на этот раз планируется заманить туда российскую делегацию. Планами поделился Владимир Зеленский на так называемой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Его слова приводит французская газета Le Monde.
В этом месяце Зеленский должен отправиться в Америку и встретиться с президентом США Джо Байденом, которому украинский политик планирует показать свой план завершения конфликта с Россией. По его словам, в «победном плане» прописали систему взаимосвязанных решений, которая «даст Украине достаточно власти, чтобы направить эту войну на путь мира».
Первая конференция прошла 15–16 июня в Бюргенштоке, однако ничего интересного, кроме стопки забавных фотографий, оттуда увезти участникам не удалось. Должно быть, мирный план Зеленского будет по истине легендарным, поскольку ранее он отверг предложение Бразилии и Китая по достижению мира, назвав его «деструктивным». Также о наличии мирного плана говорил Олаф Шольц, однако Зеленский думает, что канцлер вполне мог об этом соврать.
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