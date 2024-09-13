Зеленский ищет способы заманить Россию на второй «саммит мира»

Украина хочет, чтобы вторая «мирная конференция» прошла в ноябре. Но на этот раз планируется заманить туда российскую делегацию. Планами поделился Владимир Зеленский на так называемой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Его слова приводит французская газета Le Monde.

В этом месяце Зеленский должен отправиться в Америку и встретиться с президентом США Джо Байденом, которому украинский политик планирует показать свой план завершения конфликта с Россией. По его словам, в «победном плане» прописали систему взаимосвязанных решений, которая «даст Украине достаточно власти, чтобы направить эту войну на путь мира».