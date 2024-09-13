Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 13:48

Офицеры ВСУ сделали Зеленского посмешищем после слов «под Курском всё идет по плану»

Guardian: ВСУ никогда не видели план по Курской области, упомянутый Зеленским

Владимир Зеленский глубоко погружённый в мыслительный процесс. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский глубоко погружённый в мыслительный процесс. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

Военнослужащие ВСУ ничего не знают об «украинском плане», о котором уже несколько недель продолжает лепетать Владимир Зеленский, оценивающий, как проходит вылазка Украины в Курской области. Об этом сообщает газета Guardian.

«У нас есть строгие приказы не говорить ни о чём, связанном со стратегией на курском фронте. И, честно говоря, мы и сами (о ней) не знаем», — рассказал газете некий украинский офицер.

В материале сказано, что вторгнувшиеся в Курскую область военные могут только угадывать, что с ними будет на российской земле спустя пару дней или недель. При этом, по словам источника из Киева, Украина сможет дать полную оценку последствиям этой военной авантюры несколько позже. Тогда-то украинская власть и сделает окончательный вывод о том, сможет ли армия удерживать захваченную территорию.

Около 200 солдат ВСУ сдались в плен Армии России за четыре дня под Курском
Около 200 солдат ВСУ сдались в плен Армии России за четыре дня под Курском

Курская авантюра выглядит всё более печально для Киева, поскольку ранее Российская армия провела своё контрнаступление, освободив более десятка километров от присутствия ВСУ. В США считают, что неудача под Курском похоронит все надежды Украины на хоть сколько-нибудь благоприятный исход. Тем временем Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что под Курском всё идёт по украинскому плану. А в Совфеде объяснили, что ВСУ провалили главное задание – заставить РФ сесть за стол переговоров и принять условия Украины.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров