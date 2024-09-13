Офицеры ВСУ сделали Зеленского посмешищем после слов «под Курском всё идет по плану»

Военнослужащие ВСУ ничего не знают об «украинском плане», о котором уже несколько недель продолжает лепетать Владимир Зеленский, оценивающий, как проходит вылазка Украины в Курской области. Об этом сообщает газета Guardian.

«У нас есть строгие приказы не говорить ни о чём, связанном со стратегией на курском фронте. И, честно говоря, мы и сами (о ней) не знаем», — рассказал газете некий украинский офицер.