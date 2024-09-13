Офицеры ВСУ сделали Зеленского посмешищем после слов «под Курском всё идет по плану»
Guardian: ВСУ никогда не видели план по Курской области, упомянутый Зеленским
Владимир Зеленский глубоко погружённый в мыслительный процесс. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ ничего не знают об «украинском плане», о котором уже несколько недель продолжает лепетать Владимир Зеленский, оценивающий, как проходит вылазка Украины в Курской области. Об этом сообщает газета Guardian.
«У нас есть строгие приказы не говорить ни о чём, связанном со стратегией на курском фронте. И, честно говоря, мы и сами (о ней) не знаем», — рассказал газете некий украинский офицер.
В материале сказано, что вторгнувшиеся в Курскую область военные могут только угадывать, что с ними будет на российской земле спустя пару дней или недель. При этом, по словам источника из Киева, Украина сможет дать полную оценку последствиям этой военной авантюры несколько позже. Тогда-то украинская власть и сделает окончательный вывод о том, сможет ли армия удерживать захваченную территорию.
Курская авантюра выглядит всё более печально для Киева, поскольку ранее Российская армия провела своё контрнаступление, освободив более десятка километров от присутствия ВСУ. В США считают, что неудача под Курском похоронит все надежды Украины на хоть сколько-нибудь благоприятный исход. Тем временем Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что под Курском всё идёт по украинскому плану. А в Совфеде объяснили, что ВСУ провалили главное задание – заставить РФ сесть за стол переговоров и принять условия Украины.