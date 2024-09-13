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13 сентября, 11:27

Около 200 солдат ВСУ сдались в плен Армии России за четыре дня под Курском

Как минимум 200 солдат украинских ВС, участвующих во вторжении в Курскую область, добровольно сдались в плен за последние четыре дня. Большинство из них — штурмовики из теробороны и бывшие заключённые. Также присутствуют боевики нацбатальонов, ССО и ВДВ. Об этом пишет Mash.

Пленные солдаты ВСУ. Видео © Telegram / Mash

Многих солдат ВСУ готовили в Великобритании. Там они обучались у инструкторов ведению разведки с дронов и тактике. Значительная часть оказалась в плену после зачистки Снагости и Апанасовки, контроль над которыми был восстановлен ВС РФ практически без столкновений с противником. Сейчас обменный фонд российской армии насчитывает 5000 бойцов ВСУ со всех направлений СВО.

На видео российские солдаты везут на допрос украинских бойцов, которые рассказывают о своей заграничной подготовке.

Также ВС РФ удалось перехватить разговор украинского пехотинца с позывным Ворон 68-й отдельной егерской бригады ВСУ и командира с позывным Хиросима. Первый всё время порывался отступить с позиций из-за больших потерь, на что командование отвечало ему решительным отказом и призывом оставаться на местах во что бы то ни стало. Тем не менее Ворон, видя ситуацию своими глазами, ослушался и скомандовал своим бойцам откатиться к другим позициям.

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Ранее пленный морпех ВСУ поделился историей о том, как награждённый Зеленским званием героя Украины командир Баранюк во время обороны на заводе имени Ильича в Мариуполе бросил своих солдат, уехав в неизвестном направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Владимир Озеров
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