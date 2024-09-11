Пленный морпех ВСУ возмутился награждением трусливо сбежавших командиров

Решение Владимира Зеленского наградить командира 36-й бригады морпехов ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона 36-й бригады Сергея «Волыну» Волынского званиями героев Украины является несправедливым. Такое мнение выразил пленный украинский морпех Сергей Таранюк.

Боец отметил, что командир Баранюк во время обороны на заводе имени Ильича в Мариуполе бросил своих солдат и уехал в неизвестном направлении.

«Да, сейчас мы слышали, что он живой. Героя Украины получил. Полковник Баранюк. (Желаю ему) чтобы побыстрее вернулся домой, к своим родным и близким и надеюсь, что справедливость будет, и действительно узнают, как всё было в Мариуполе», — приводит РИА «Новости» слова военнопленного.

Также Таранюк раскритиковал комбата «Волыну». По его словам, военный решил не идти на прорыв вместе с остальными сослуживцами, а спрятался на заводе «Азовсталь».

«Он (Волынский) посмотрел, сколько людей погибло, что нереально выходить, и уехал на машине на «Азовсталь». Так как сказали, что там «Азов»* и надо ехать к нему. Сидел там, в помещении, где был интернет, записывал разные видео, ему там Редис (командир бригады «Азов»* Денис Прокопенко) подсказывал, что делать, этим и занимался, пока остальные ходили на боевые посты и занимались обороной «Азовстали», — отметил пленный.

Изначально планировалось, что на прорыв пойдут все члены подразделения, заявил Таранюк. Командование распределило, как нужно совершать прорыв и на какой технике. Однако когда Волынский уехал, начался настоящий хаос, подчеркнул украинский пленный. Затем российские военные разбили морпехов ВСУ, которые пошли на прорыв. По словам Таранюка, многие попали в плен и сильно удивились новости о получении Волынским звания героя Украины.

А ранее Life.ru писал, что украинское командование отноиятся к мобилизованным как к пушечному мясу. По словам пленного бойца ВСУ Сергея Стадника, командиры обманули солдат, сказав, что нужно оставаться на позиции для обороны. В результате те сидели в окопах без воды и еды — еле живые.