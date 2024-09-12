Намоленный американский «Страйкер» заглох на поле боя, довезя солдата ВСУ прямо в плен ВС РФ

Мобилизованный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Шульган сдался в плен ВС РФ после того, как их бронетранспортёр Stryker подбили. Об этом рассказал сам украинский солдат, сообщило Минобороны.

Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен после поражения бронетранспортёра Stryker. Видео © Telegram / Минобороны России

«Нас из гранатомёта подбили, и двигатель в «Страйкере» заглох. А там мы уже как мыши начали разбегаться», — пояснил пленный украинский боец в беседе с Минобороны России.

Шульган дополнил, что едва уцелел после того, как граната взорвалась за его спиной. Мужчина решил спасаться и бежать подальше. Военнослужащий вспомнил, что ему случайно попалась записка, в которой было написано о предложении сдаться в плен.

По словам солдата, он попал на фронт после того, как формально прошёл медицинскую комиссию и обучение. Затем в течение недели боец вместе с сослуживцами сидел «на сухпайках» в самодельной «палатке» под натянутой клеёнкой. После этого солдат погрузили в бронетранспортёр Stryker и повезли в лес. Однако до места назначения мобилизованные ВСУ так и не доехали.