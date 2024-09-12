Намоленный американский «Страйкер» заглох на поле боя, довезя солдата ВСУ прямо в плен ВС РФ
Пленный ВСУ Шульган рассказал, как сдался в плен после уничтожения БТР Stryker
Мобилизованный боец ВСУ Андрей Шульган. Обложка © Telegram / Минобороны России
Мобилизованный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Шульган сдался в плен ВС РФ после того, как их бронетранспортёр Stryker подбили. Об этом рассказал сам украинский солдат, сообщило Минобороны.
Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен после поражения бронетранспортёра Stryker. Видео © Telegram / Минобороны России
«Нас из гранатомёта подбили, и двигатель в «Страйкере» заглох. А там мы уже как мыши начали разбегаться», — пояснил пленный украинский боец в беседе с Минобороны России.
Шульган дополнил, что едва уцелел после того, как граната взорвалась за его спиной. Мужчина решил спасаться и бежать подальше. Военнослужащий вспомнил, что ему случайно попалась записка, в которой было написано о предложении сдаться в плен.
По словам солдата, он попал на фронт после того, как формально прошёл медицинскую комиссию и обучение. Затем в течение недели боец вместе с сослуживцами сидел «на сухпайках» в самодельной «палатке» под натянутой клеёнкой. После этого солдат погрузили в бронетранспортёр Stryker и повезли в лес. Однако до места назначения мобилизованные ВСУ так и не доехали.
А ранее Life.ru писал, что командиры ВСУ бросают мобилизованных на произвол судьбы на передовой. По словам пленного украинского бойца Сергея Стадника, офицеры обманули солдат, сказав, что нужно оставаться на позиции для обороны. В результате те сидели в окопах еле живые — без еды и воды.