Зеленский заявил, что его «мирный план» полностью зависит от решений Байдена 13 сентября, 17:49 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский считает, что исполнение предложенного им «мирного плана» по урегулированию украинского конфликта полностью зависит от воли президента США Джо Байдена. Об этом бывший юморист заявил на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

«Там немного пунктов. И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена», — подчеркнул глава киевского режима.

При это Зеленский отказался рассказывать детали своего предложения, потому что «дал слово американскому президенту». Однако он пообещал, что общественность вскоре узнает все подробности, тем более что встреча с Байденом, по его словам, состоится уже в сентябре, там и будут раскрыты все положения «мирного плана».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все существующие ныне мирные планы по Украине заостряют внимание на территориальных разменах, но не содержат упоминаний о правах русскоязычных людей, которые были законодательно растоптаны киевским режимом.

Авторы Татьяна Миссуми