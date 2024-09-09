Лавров: Ни один мирный план по Украине не решает проблем русскоговорящих людей
Все существующие ныне мирные планы по Украине заостряют внимание на территориальных разменах, но не содержат упоминаний о правах русскоязычных людей, которые были законодательно растоптаны киевским режимом. Соответствующее заявление на заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Ни одна инициатива, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнёрами из лучших побуждений, ни одна из этих инициатив не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые [Владимир] Зеленский считает своими», — указал дипломат.
Министр подчеркнул, что Москва и Киев легко могут договориться о дате и месте переговоров, но Россия не пойдёт на диалог, пока не будет ясен предмет обсуждения. Если противоположная сторона продемонстрирует искреннюю заинтересованность в защите прав человека, разговору быть.
Днём ранее с призывом сесть за стол переговоров к Москве и Киеву обратился канцлер Германии Олаф Шольц. Параллельно политик даже готовит свой мирный план, утверждает зарубежная пресса. Однако попытка главы кабмина заделаться миротворцем быстро провалилась, как только ему напомнили о причастности к разжиганию бойни между славянами.
Telegram / МИД России