Все существующие ныне мирные планы по Украине заостряют внимание на территориальных разменах, но не содержат упоминаний о правах русскоязычных людей, которые были законодательно растоптаны киевским режимом. Соответствующее заявление на заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ни одна инициатива, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнёрами из лучших побуждений, ни одна из этих инициатив не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые [Владимир] Зеленский считает своими», — указал дипломат.