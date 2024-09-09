Лавров: Место для переговоров с Киевом легко найти, но нужно понять тему беседы
Место и время переговоров по украинскому вопросу определить легко, однако нужно понимание, на чём будет строиться диалог. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
«Когда мы увидим серьёзную готовность защищать те самые права человека, которые Запад всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, <...> когда мы увидим такую готовность, мы, я убеждён, легко договоримся по месту и времени встречи. Но сначала нужно понять, что мы будем обсуждать», — сказал Лавров.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что настало время для дискуссий о решении вооружённого конфликта на Украине. Он напомнил, что западные союзники и Киев хотят провести ещё один «мирный саммит», на котором планируется участие России. Позже в США предположили, что если Зеленский начнёт переговоры, это автоматически будет означать победу РФ. Именно поэтому западные союзники не дают главе киевского режима на это разрешение.
Telegram / МИД России