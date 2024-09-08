Лавров: Агония киевского режима очевидна на фоне атаки ВСУ на Курскую область
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на плачевное положение ВСУ. Он отметил, что на фоне нападения украинской армии на Курскую область уже для всех очевидны судороги и агония киевского режима.
Лавров — об агонии киевского режима. Видео © Telegram/ЗАРУБИН
По его словам, люди, которых Запад привёл к власти на Украине путём антиконституционного государственного переворота, выполняют его же заказ — превратить страну в нацистскую угрозу России в очередной раз. Однако ничего у них не получится, уверен дипломат.
«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Между тем, бойцы ВСУ буквально падают замертво под огнём наших ребят. Сегодня в Минобороны раскрыли, сколько украинских бойцов погибло в Курской области с 6 августа под огнём Армии России — цифра очень внушительная. Только за последние сутки они потеряли более 280 военнослужащих. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.
Life.ru