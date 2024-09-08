Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на плачевное положение ВСУ. Он отметил, что на фоне нападения украинской армии на Курскую область уже для всех очевидны судороги и агония киевского режима.

Лавров — об агонии киевского режима. Видео © Telegram/ЗАРУБИН

По его словам, люди, которых Запад привёл к власти на Украине путём антиконституционного государственного переворота, выполняют его же заказ — превратить страну в нацистскую угрозу России в очередной раз. Однако ничего у них не получится, уверен дипломат.