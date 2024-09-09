Стало известно, кто и почему запретил Зеленскому мирные переговоры с Россией
Дотком: Запад запретил Зеленскому мирные переговоры с Россией
Если Владимир Зеленский начнёт переговоры по Украине, то это автоматически будет означать победу России в конфликте. Именно поэтому западные союзники н дают главе киевского режима на это разрешение. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России», — подчеркнул он на своей странице в соцсети X.
Он считает, что такой поворот событий также сразу же приведёт к поражению кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис на выборах в ноябре.
Ранее о приближении переговоров России и Украины сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он намекнул на то, что в ближайшее время начнутся дискуссии по поводу решения вооружённого конфликта в Киеве. Шольц заявил, что странам необходимо «перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется на данный момент».
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