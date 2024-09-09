Если Владимир Зеленский начнёт переговоры по Украине, то это автоматически будет означать победу России в конфликте. Именно поэтому западные союзники н дают главе киевского режима на это разрешение. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России», — подчеркнул он на своей странице в соцсети X.

Он считает, что такой поворот событий также сразу же приведёт к поражению кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис на выборах в ноябре.