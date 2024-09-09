Лавров провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Российский министр иностранных дел прилетел 8 сентября в Эр-Рияд, чтобы поучаствовать в заседании стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).