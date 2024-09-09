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9 сентября, 12:07

Лавров провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Сергей Лавров и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Эр-Рияде. Фото © X / МИД России

Сергей Лавров и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Эр-Рияде. Фото © X / МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Российский министр иностранных дел прилетел 8 сентября в Эр-Рияд, чтобы поучаствовать в заседании стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Лавров заявил, что весной 2022 года по просьбе Турции встречался с Кулебой
Лавров заявил, что весной 2022 года по просьбе Турции встречался с Кулебой

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, выразил благодарность принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду за его помощь в организации переговоров, которые в конечном итоге привели к обмену заключёнными с США.

Владимир Озеров
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