Лавров провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде
Сергей Лавров и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Эр-Рияде. Фото © X / МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Российский министр иностранных дел прилетел 8 сентября в Эр-Рияд, чтобы поучаствовать в заседании стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, выразил благодарность принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду за его помощь в организации переговоров, которые в конечном итоге привели к обмену заключёнными с США.