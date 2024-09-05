Путин поблагодарил саудовского принца за помощь в обмене заключёнными с США

Москва благодарит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда за помощь в организации переговоров, которые привели к обмену заключёнными с США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Что касается состоявшихся обменов, то многие страны приняли участие в этой работе, в этой миссии. Ну, например, что касается журналиста Соединённых Штатов, который работал под «крышей» журналиста, точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи [журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович], на первом этапе активное участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии», — указал глава государства.