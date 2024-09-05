Путин поблагодарил саудовского принца за помощь в обмене заключёнными с США
Москва благодарит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда за помощь в организации переговоров, которые привели к обмену заключёнными с США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Что касается состоявшихся обменов, то многие страны приняли участие в этой работе, в этой миссии. Ну, например, что касается журналиста Соединённых Штатов, который работал под «крышей» журналиста, точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи [журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович], на первом этапе активное участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии», — указал глава государства.
Путин выразил ему благодарность, так как помощь принца поспособствовала возвращению россиян на Родину. Также глава государства отметил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который предоставил площадку для организации переговоров. По его словам, в проведении обмена заключёнными с США также помогли некоторые страны арабского мира.
Напомним, что 1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключёнными между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией. Всего на Родину вернулись восемь россиян. Бывших узников лично встретил президент РФ Владимир Путин. Вернувшийся на Родину Роман Селезнёв рассказывал о своём содержании в тюрьме. По его словам, условия там непростые.
Life.ru / Павел Баранов