"У них руки длинные": США могут похищать и пытать россиян по всему миру, заявил Селезнёв

Роман Селезнёв, вернувшийся в РФ в рамках масштабного обмена заключёнными со странами Запада, назвал безопасные для россиян страны. По словам бывшего узника, отсидевшего в американской тюрьме десять лет, Штатам "без разницы" на законодательства других государств, и ради собственной выгоды они могут "приехать, нарушить, похитить, что угодно сделать", даже пытать неугодных.

"Как я понимаю, есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать. Это Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Там они не могут похитить людей, а во всех остальных странах они это делают постоянно... У них в Америке руки длинные", — сказал собеседник ТАСС.