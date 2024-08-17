"У них руки длинные": США могут похищать и пытать россиян по всему миру, заявил Селезнёв
Вернувшийся в РФ Селезнёв назвал Иран и Китай безопасными для россиян странами
Роман Селезнёв. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский
Роман Селезнёв, вернувшийся в РФ в рамках масштабного обмена заключёнными со странами Запада, назвал безопасные для россиян страны. По словам бывшего узника, отсидевшего в американской тюрьме десять лет, Штатам "без разницы" на законодательства других государств, и ради собственной выгоды они могут "приехать, нарушить, похитить, что угодно сделать", даже пытать неугодных.
"Как я понимаю, есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать. Это Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Там они не могут похитить людей, а во всех остальных странах они это делают постоянно... У них в Америке руки длинные", — сказал собеседник ТАСС.
Россиянин отметил, что Вашингтону плевать, виновен человек или нет, и главное — показать, что "Америка может сделать всё, что угодно". Селезнёв признался, что несколько лет потратил на изучение законодательство США и установил, что подвергнуть пыткам могут хоть в США, хоть в любой другой стране.
Напомним, 1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключёнными между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией. Всего на Родину вернулись восемь наших соотечественников, в том числе Роман Селезнёв. Бывших узников лично встретил президент РФ Владимир Путин. Селезнёв рассказывал о своём содержании в тюрьме. По его словам, условия там тяжёлые.