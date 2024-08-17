Холодно и голодно: Селезнёв рассказал, каково было провести 10 лет в американской тюрьме
Вернувшийся в РФ Селезнёв поведал о содержании заключённых в американской тюрьме
Вернувшийся в Россию в результате обмена заключёнными Роман Селезнёв. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский
Россиянин Роман Селезнёв, вернувшийся на родину в результате обмена заключёнными между Россией и Западом, поведал об условиях содержания осуждённых в американской тюрьме. По словам сына депутата Госдумы Валерия Селезнёва, ему приходилось буквально выживать последние десять лет, проведённые за решёткой, пишет kp.ru.
"Условия очень тяжёлые. В камерах на двух человек — по 12. Но меня держали в одиночке. Помыться — раз в пять дней. Очень холодно. Одеяла не давали. Я ведь как в шортах прибыл с Мальдив, так и был", — рассказал Селезнёв в эфире радио "Комсомольская правда".
Не заботятся в США и о питании заключённых, посетовал Селезнёв. По его словам, кормили в местах не столь отдалённых ужасно. Месяцы напролёт россиянину приходилось есть только лишь рис и курицу. Теперь они навсегда исключены из меню сына депутата.
Напомним, что крупнейший за последние годы обмен заключёнными между РФ, США, Германией, Белоруссией и Словенией состоялся 1 августа. Всего в рамках сделки на родину вернулось восемь россиян. Их в аэропорту Внуково встречал лично президент страны Владимир Путин.