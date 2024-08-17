Холодно и голодно: Селезнёв рассказал, каково было провести 10 лет в американской тюрьме

Россиянин Роман Селезнёв, вернувшийся на родину в результате обмена заключёнными между Россией и Западом, поведал об условиях содержания осуждённых в американской тюрьме. По словам сына депутата Госдумы Валерия Селезнёва, ему приходилось буквально выживать последние десять лет, проведённые за решёткой, пишет kp.ru.

"Условия очень тяжёлые. В камерах на двух человек — по 12. Но меня держали в одиночке. Помыться — раз в пять дней. Очень холодно. Одеяла не давали. Я ведь как в шортах прибыл с Мальдив, так и был", — рассказал Селезнёв в эфире радио "Комсомольская правда".